高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁論文涉抄襲引發爭議，恐影響選情，一名黨內高層直言，李眉蓁要守住高雄3成選票，恐怕機會渺茫。而此事也讓黨內的「倒江」聲浪高漲，各派人馬轉而拱朱立倫、馬英九角逐明年黨主席，8月15日高雄補選結束後，國民黨內恐再掀風暴。

李眉蓁陷論文風波，25日競選總部成立大會，她表示自己知名度沒有對手陳其邁高，但因論文成了知名度最高、媒體版面最多的人，強調「我的學歷不重要，重要的是高雄的未來！」而身為一個母親，她必須以身作則，「我不要我的小孩以後做錯事情，用硬凹的，我希望我的小孩以後可以知錯能改」。

據《鏡週刊》報導，李眉蓁爆發論文爭議時，江啟臣的危機處理進退失據，引發黨內「倒江」聲浪高漲，認為黨中央在第一時間未妥善處理，讓李眉蓁在記者會上荒腔走板，影響選情。而競選總部成立大會，站台的藍營大咖僅朱立倫、洪秀柱、王金平3人，14位藍營縣市首長只有花蓮縣長徐榛蔚出席，立委也只來了一半，從江啟臣說，8月15日的選舉是所有國民黨的事，就可看出輔選的壓力。

黨內高層透露，李眉蓁要守住3成選票恐機會渺茫，如今只能先保7月31日議長補選順利。另外週刊調查，隨著江啟臣即將下台，各路人馬也暗地轉而力挺前主席朱立倫、前總統馬英九，可以看出江啟臣連任之路趨於悲觀，對於韓國瑜是否重出江湖影響大局，黨內人士只希望「罷韓後遺症」不要再延燒。

(中時新聞網)