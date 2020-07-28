中部某間康復之家驚傳性侵事件，裡頭住民都患有程度輕重的精神疾病。而一位男住民阿川（化名)）對女住民小雨（化名）起色心，多次利用泡麵、金錢或遊戲點數利誘小雨對其騙砲！放肆在康復之家內趁機性交小雨數次，小雨偵查時更多次痛罵：「死變態」。22日雲林地院判決出爐，處3年4個月有期徒刑。

判決書指出，阿川於2018年12月住進康復之家而小雨同為住民。但阿川竟利用她缺乏正確性認知及性自主能力，先是提供泡麵或是儲值手機遊戲點數搏取小雨的好感。2019年8月時，因小雨不知抗拒，而被阿川性侵得逞，先後以陰莖或手指插入小雨的陰道，事後更多次找上小雨以相同方式拐騙。

阿川表示僅侵犯小雨一次，更反駁說：「我的年紀不可能那麼多次」。但小雨在被偵訊時卻狠打臉阿川，表示2人曾做愛多次，他更多次把手指和弟弟插進自己的妹妹裡，發生地點有時候在床上，有時更在地上。小雨邊說邊大喊：「壞蛋、死變態」，但小雨因無判斷能力也不懂得拒絕，加上被物品與金錢利誘，才導致這樣的憾事。

法官認定，小雨患有精神疾病且思覺失調，並無正確性知識與性自主能力，阿川利用這點拐騙其性交相當不可取。且阿川已為人父並育有3子，不僅無法控制下面小頭還對小雨造成心靈傷害，依《趁機性交罪》判決有期徒刑3年4個月，全案可上訴。

(中時新聞網)