大立光(3008)將於8月11日除息，受到智慧型手機市場需求疲弱影響，大立光執行長林恩平表示，6月、7月及8月拉貨動能差不多，致使大立光近期股價走弱，不過，蘋果iPhone新機拉貨即將於第3季啟動，且目前股價處於低檔，法人預期將有助於大立光填息。

大立光今年預計每股配息79元，為台股新高記錄，公司公告將於8月11日除息，估計將發出105.97億元現金。

新冠肺炎疫情導致全球智慧型手機需求疲弱，大立光業績也受到影響，大立光今年上半年合併營收為258.64億元，年成長8%，營業毛利為179.06億元，年成長11%，合併毛利率為69.23%，營業淨利為153.37億元，年成長12%，營業淨利率為59.3%，稅前盈餘為152.15億元，稅後盈餘為117.08億元，年成長1%，每股盈餘為87.29元。

原本第3季進入智慧型手機傳統旺季，大立光業績可望隨客戶拉貨啟動攀升，但全球新冠肺炎疫情難止，尤其是美國及印度等地區新冠肺炎疫情持續蔓延，加上華為受到美國新禁令衝擊，讓智慧型手機傳統旺季落空。

林恩平表示，目前看起來整體需求下來，普遍變保守，大部分客戶都有下修，尤其是高階需求掉更多，6月、7月及8月拉貨動能差不多。

受到大立光在法說會釋出保守訊息影響，大立光近期股價弱勢，不過，蘋果iPhone新機拉貨即將於第3季啟動，且目前股價處於低檔，加上市場資金充沛，法人預期將有助於大立光填息。

(時報資訊)