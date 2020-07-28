美國國會參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）周一發布共和黨版本的新一輪新冠肺炎紓困法案。

共和黨團代表在公布新紓困案的重要細節後，隨即將與民主黨陣營展開兩黨協商，盼盡快完成能獲得國會參眾兩院通過的法案。

民主黨籍眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周一與美國財政部長及白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）進行近兩個小時的會談，米道斯會後表示會議進行順利，政府官員周二將重返協商。佩洛西並在稍早前發布的聲明中，促請共和黨共同努力在8月國會休會前達成協議。

共和黨版本的新一輪紓困振興法案重點包括，強化的聯邦失業保險給付設定為薪資所得的七成，用以取代即將在月底到期的每周加發600美元失業給付措施。

直到9月底，個人除了從各州獲得的失業救濟金之外，每周可額外收到聯邦政府給付的200美元失業補助，較先前4到7月每周加發600美元失業金縮水。自10月起，薪資所得替代率為七成的失業給付措施生效，每周給付上限為500美元。

聯邦政府將再一次直接向人民發送現金，個人可得1,200美元，夫妻可得2400美元，請領該給付的資格與國會3月通過的措施相同。此外，每一位所有年齡層的家屬可額外獲得500美元。

該法案將為企業、醫生與學校提供訴訟的免責保護，但「重大過失」或「故意之不當行為」除外。

該法案將為「薪酬保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program, PPP）撥款1900億美元。員工不到300人、且營收已大減逾五成的小型企業可申請第二輪貸款援助。該法案亦將撥款1000億美元，為季節性企業與低收入普查區裡營收大減逾半的公司提供貸款。

政府將提供1050億美元協助各級學校在秋季安全重啟，其中，約300億美元將提供大專院校。此外，政府還將提撥160億美元用於提升各州的新冠狀病毒檢測量能，260億美元用於新冠狀病毒疫苖與療法研發。該提案亦納入數項減稅措施，如保留員工抵稅額（Employee Retention Credit，ERC），以及工作場所升級與病毒檢測等有助企業安全運作之費用抵減。

(時報資訊)