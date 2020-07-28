新加坡主權財富基金、該國最大的海外投資機構，新加坡政府公司(GIC)公告其長期投資回報率來到自金融海嘯以來的低點。

GIC執行長林昭杰(Lim)於週二指出，新冠疫情的肆虐影響了公司業績表現。該公司主要業績指標年化滾動20年期實際回報率，在截至今年3月31日的年度表現為2.7%，僅稍優於2009年金融海嘯的2.6%。GIC在2019年的長期回報率為3.4%。

GIC為全球第六大主權投資者，資產達4400億美元，新加坡較小的國有投資單位淡馬錫控股同樣地也報出黯淡展望。

在GIC的投資組合當中，美國占最大的份額，達34%，其次為亞洲的32%，以及歐元區的13%。

GIC執行長林昭杰表示，在基礎建設、能源和金融服務的公司如果在未來幾年表現不錯以及估值夠吸引人，將提供不錯的投資機會。而全球股市在各國央行和政府刺激方案之下，股市扭轉了第一季末的頹勢。3月的股市崩盤並沒有影響到該公司的長期回報率，該公司已將投資於已開發國家股市的資產比例從27%降低至今年三月底的15%。

而GIC五年名目年化回報率也降至3.9%。GIC指出，以名目美元計算，其過去五年的投資組合回報率為3.9%，而去年的估算為4.9%，這超越了GIC五年的基準投資組合(全球65%的股票和35%的債券)的3.3%年化回報率。

GIC在過去一年對債券和現金的配置升高到44%，再往前一年為39%，這是以犧牲已開發國家和新興國家股市投資為代價。

GIC亦重新檢視其大部分投資領域，特別是在房地產，GIC為全球主要房地產投資者之一。

(時報資訊)