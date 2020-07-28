大陸《科技日報》28日引述英國《柳葉刀》社論指出，大陸大體上已經控制了新冠疫情，一個擁有14億人口的國家，現今只有聚集性病例報告，而沒有發生廣泛的社區傳播，世界其他國家可以學習大陸控制疫情的成功經驗。

文章表示，大陸的應對，體現了國內研究和公共衛生能力的重要性。新冠病毒出現時，大陸科學家能夠很快鑒別出病毒，隨後在國際上共用了基因組測序數據，2020年1月底，已經表徵了新冠肺炎患者的臨床特徵、人際間傳播、基因組特點以及流行病學特性，並向全世界警示新冠病毒帶來的威脅。

社論指出，大陸也一直處於新冠病毒疫苗研究的前沿，大陸研發的重組腺病毒5型（Ad5）載體疫苗在早期試驗中顯示出有前景的結果，分別於5月和7月發表在《柳葉刀》上。且這是在國家陷入緊急狀態之際，通過國內密切合作，以驚人的速度和嚴格的方式完成了上述研究。對於其他國家而言，大陸的抗疫經驗表明：投資於國家衛生和研究系統以提高實驗室能力和醫務工作者的能力極為重要，這是一個國家能夠迅速、有效對衛生突發事件和國際衛生安全事件做出反應的基礎。

《柳葉刀》稱，另一個可供學習的經驗是，如沒有強有力的政治承諾果斷用科學抗擊疫情，那麼再堅實的研究基礎，也無法確保有效控制疫情。政府及其領導人需尊重科學，理解科學價值，並能以對社會最有利的方式採取行動──在疫情暴發初期，大陸國家衛生健康委員會的調查建議促成了武漢「封城」的決定；當大陸醫學科學院看到建設方艙醫院的需要時，大陸政府亦很快做出回應。

文章強調，此外，要快速落實新冠肺炎疫情控制措施，需要社區廣泛參與。疫情期間，大陸的社區空前團結，公眾很容易接受可能犧牲個人自由的防控措施，如公共場所強制戴口罩等。大陸的抗疫經驗表明了社區團結的重要性及其可以實現的目標。

(中時 )