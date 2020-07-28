為達到2025消滅C肝目標，健保署2017年開始投入預算專款專用補助新藥，去年開始全面給付。今年開放5萬多個名額中，截至7月還有超過半數未使用。健保署估計，明年的開放名額將比今年少，約將開放4萬多人使用。

為找出C肝病患，健保署透過國健署、健保署資料庫分析，找出做過檢測但沒紀錄的2萬人、抗體陽性卻沒檢測的8.5萬人，以及沒檢測卻有過C肝診斷的2萬人，合計全台有12萬人可能感染卻未接受過治療。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，為達到消滅C肝目標，該署2017年開始專款專用，補助C肝新藥。2017年C肝新藥共9000多人使用，2018年增至1萬9000多人，2019年則到了下半年名額就用完，總共治療了4萬5800多人。

黃兆杰表示，今年健保署開放的名額有5萬多人，是歷年新高，但截至7月為止，使用的人數還未過半，尚有2.5萬個名額還沒使用。健保署估計，今年將是C肝治療的高峰，明年預計開放的人數將比今年少一些，約開放4萬多人使用。

目前已接受治療者大部分都是已知的C肝病患，剩下的是不知道自己罹病、處在偏遠地區、工作忙碌而沒有注意者。黃兆杰表示，健保署將積極宣導，找出這群病患。對於明年的C肝政策，目前已將相關數據送交衛福部、國發會，待總額協商後，就能定案。

(中時 )