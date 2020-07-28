威力彩昨晚開出頭獎，但先前連槓多次，獎金飆到31億，吸引民眾討論購買，對此臉書粉專「怪奇事務所」表示，機率超低仍感覺會中獎，在心理學上又叫「輕忽機率偏誤」，民眾直接把機率當塑膠，引發熱議，破萬網友按讚。

怪奇事務所昨晚發文表示，為什麼僅僅兩千萬分之一的機率，就能讓人整天苦惱該怎麼花那三十億？反觀出門被車撞的可能性，高達兩萬分之一，大家走在路上卻還敢調皮滑手機？

怪奇事務所解釋，科學家對2組人進行電擊實驗，警告A組有50%的機率被電、恐嚇B組100%被電爆，結果2組內心的緊張程度是一樣的，即便 A 組被電機率調低到剩 1%，他們仍一樣緊張，只有機率 0% 時，才真正放心。

怪奇事務所指出，「機率」這種抽象的思考方式，對人類來說太難理解，但若按直覺，事情就分成「會發生」和「不會發生」，因此容易將重點放在結果有多嚴重，卻沒把實際發生的可能性放心上，就這樣不知道不明瞭、把機率當塑膠。

怪奇事務所表示，在心理學上，這又叫做「輕忽機率偏誤」以為事情越大條，就越有發生的可能。例如，怕鯊魚咬而不敢潛水，看到空難新聞而不敢搭飛機、看人結婚很幸福而積極尋找真愛，這些其實都跟看到樂透頭彩金額衝高，就包牌狂買一樣，不管想像起來多驚人，真的一輩子也不用煩惱會遇到。

貼文吸引1.8萬人按讚，引發網友熱議，「為什麼要打擾2千多萬人做夢呢」、「簡單來說就是，人腦: 中樂透就是 50% ：會中跟不會中」、「有夢最美」。

(中時新聞網)