天使隊大谷翔平27日登板投球之後，28日出乎意料沒有輪休而立即上場打擊，可惜4次打數槓龜吞下3K，隊友也使不上力，運動家使用牛棚車輪戰，派出6位投手，終場3-0完封天使。兩隊開季4連戰，運動家3勝1負。

即使在日職時代，大谷也很少在登板之後沒休息就打擊，可能前日他只用了30球，體力還允許出賽。運動家先發投手巴西特(Chris Bassitt)首局上就送出3張老K，大谷連打4個界外球之後揮空三振。「神鱒」卓奧特(Mike Trout)也在滿球數時出棒遭三振。巴西特投滿4局退場。

運動家以適時安打和陽春炮攻下3分，天使全場9安都被運動家化解，包括一次滿壘雙殺。卓奧特9局上一記偏高的速球沒出棒，吞了再見三振，賽後不停向主審抱怨。卓奧特與大谷兩人各吞下3K，卓奧特有1次四壞保送，大谷的打擊率和上壘率都只有0.111，老將普侯斯(Albert Pujols)打擊率0.083，天使打線乏力，他們29日主場開幕戰對戰水手，希望另一位初登場的猛將阮棟(Anthony Rendon)能繳出好表現提振士氣。

(中時新聞網)