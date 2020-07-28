新冠肺炎疫情衝擊全球經濟以來，被視為科技股指標的那斯達克指數不斷衝高，雖近期面對下修壓力，但整體仍超越大多數股市表現，不過，也有投資人擔憂，在科技股於標普500指數占比越來越高的情況下，2000年網路泡沫破滅的慘況是否捲土重來。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，調研機構DataTrek Research聯合創辦人Nicholas Colas最近發布的報告指出，衡量市場恐慌情緒的VIX指數是個重要指標，在3月美股崩跌，VIX指數單月飆漲425%、至80.85，隨著美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市，VIX指數已回落到30以下，目前約為26。

Nicholas Colas指出，VIX指數均值為19.4，標準差8.1，換言之，目前市場不認為美股短期會出現劇烈波動，多頭排列明顯，但在1997年至1999年，也就是美股網路泡沫化期間，VIX指數水位落在20以上，如果VIX指數一直維持，泡沫化機率其實還是有一定比例，只要能回落到20以下，美股就會處在比較低風險的水位。

Nicholas Colas認為，就算VIX指數維持在20以上，也不代表要馬上出售所有持股，與20年前泡沫化不同的地方在於，目前領導市場漲勢的科技股，所擁有高營業利潤與當年處境截然不同，在整個垂直產業具有支配地位的科技巨頭雖然會面臨大麻煩，但與當年網路泡沫破滅完全不同情況。

(中時新聞網)