周一芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨小幅走高，因強勁的出口銷售支撐，抵消了良好的天氣帶來壓力；玉米期貨價格下跌，因受天氣轉暖有利作物生長；小麥期貨因獲利了結回落。

穀物市場投資人持續關注美國的天氣，除了乾燥的天氣外，溫和的溫度和及時降雨的天氣一直對作物生長很有利；另外面對中國需求仍抱持樂觀預期，分析師預計，周一美國農業部公佈的每周玉米和大豆狀況將保持穩定，美國農業部還確認，美國對中國的大豆出口量將增加，對墨西哥的出口量也將增加。

據了解中國國內玉米供應趨緊的跡象，致大連玉米期貨周一上漲至創紀錄的高位，因此市場仍對中國購買飼料穀物抱持樂觀。

終場8月大豆期貨漲1.75美分，報906.5美分，9月小麥跌11.75美分，報527.75美分，9月玉米跌1.25美分，報325美分，8月黃豆油跌0.20美分，報29.60美分， 8月黃豆粉漲1.70美元，報292.50美元。(商品行情網)

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