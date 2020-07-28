半導體族群在台積電(2330)一早開高帶動下，再漲逾8%。半導體族群激勵台股再創新高，挑戰13000點的整數大關，半導體族群成了2020年的台股「中央山脈」而台積電再漲停，更被股民喻為「護國神山」。台股創高，新台幣匯也順勢推一把，早盤台北外匯經紀公司新台幣匯價以29.49元開盤，升值1.7分，隨即在台股漲逾300點的多頭氣氛下，新台幣連破29.4及29.3元大關，最高匯價來到29.23元，勁揚2.77角。

今早新台幣匯價升幅達0.89%，升幅為全球主要貨幣之冠。

匯銀指出，不論是2018年3月起展開的中美貿易戰，或是2018年的Fed連續升息都造成不同區域及類股漲跌不一的情況，國際匯價的波動也加劇，由於美元指數此間偏弱，新台幣匯價不排除再挑戰高點29.2元。央行尾盤的調節力道恐將再加大。

央行統計到昨天4點的新台幣收盤價顯示，7月27日匯價升值最多為歐元，升值0.74%，其次為英鎊的0.71%，而澳幣和日圓都有逾0.6%的升幅，至於新台幣在昨天4點的收盤價僅小升0.17%，是全球主要貨幣升幅最小的。

(時報資訊)