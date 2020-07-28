1.盟立(2464)：台積概念股正夯，開盤後漲逾3%。
2.帆宣(6196)：台積電拉第二根漲停板，相關個股人氣沸騰，大漲7%。
3.毅嘉(2402)：啟動庫藏擬買一萬張，搭配大盤漲勢，今早攻高登漲停。
4.健策(3653)：三大法人昨日買超逾1500張，285元處低接買盤強，勁揚4%拚穩3字頭。
5.光洋科(1785)：金價衝上1940美元高價，貴金屬題材出頭，走高半根漲停板。
6.弘塑(3131)：台積供應鏈身分誘人，投信、自營商攜手加碼，成功站回400元。
7.上銀(2049)：出售台中潭子廠，3億元入袋，早盤收復月線。
8.裕隆(2201)：嚴陳莉蓮全面掌舵，早盤漲逾1%。
9.撼訊(6150)：不甩外資昨轉賣超，早盤仍漲逾4%。
10.廣寰科(3287)：多方氣盛，早盤拉出第2根漲停。
11.鎧勝-KY(5264)：立訊撐腰，打進iPhone供應鏈，早盤小漲。
12.台積電(2330)：隔夜ADR大漲12.65%激勵，股價連拉2根漲停，股價466.5元及市值12.09兆元同寫新高。
13.晶電(2448)：法人估Q2每股淨損可望收斂至1元內，Q3營收可望逐月成長趨勢，早盤聞訊觸頂，衝上2年高峰。
14.聯電(2303)：今年每股純益挑戰1.4元寫10年高，激勵股價連拉2根漲停，攻上逾10年高價。
15.世界(5347)：下半年接單暢旺，訂單能見度看到9月底，近日吸引法人偏多操作，晨盤急攻漲停，飆破百元並登天價103元。
15.隆達(3698)：外資連五買超達4千張，早盤急攻漲停，站上逾2年高。
16.大立光(3008)：8月11日除息，法人看好蘋果新機拉貨及近期股價偏低可望為填息行情添柴，激勵早盤彈升3.5%，重返五日線。
17.聯發科(2454)：三大法人聯手買超，早盤量價齊漲，續漲逾2%，一度衝上750元關，市值高寫1.2兆元。
18.瑞昱(2379)：TWS出貨回溫，下半年季季高，股價上揚近1.5%，重回5日線。
19.穩懋(3105)：有望受惠5G需求，亞系外資升評上調目標價，晨盤上攻逾3%，飆上波段新高價。
20.士紙(1903)：資產題材暫熄滅，外資連5日賣超，賣單持續湧入，早盤重摔至69.2元跌停。
21.矽統(2363)：半導體族群搶搶滾，外資回頭搶進，股價登上13.3元漲停。
22.長榮航(2618)：星宇搶飛「桃金」，航空雙雄失色，外資連4賣超，晨盤續跌近3%，三個月低點。
(時報資訊)
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