歐陽靖和日本攝影師老公RK今年3月宣布雙喜臨門，卻因疫情關暫隔兩地，歐陽靖目前人在台灣在媽媽譚艾珍的陪伴下待產。最近母女倆上節目，分享跨國婚姻不如外界想像浪漫，歐陽靖自曝過去曾因晚上洗衣被RK痛罵大吵，她跟媽媽訴苦後，有次RK來台灣時，譚艾珍就故意晚上洗衣給女婿看，還指著隔壁鄰居說：「每一家都是晚上洗衣服」。

譚艾珍日前和女兒歐陽靖上節目《今天大小事》，被封為「國民奶奶」的譚艾珍今年真的要當奶奶，她透露女兒先前曾斬釘截鐵跟她說不想生，沒想到竟有了小孩，第一時間讓譚艾珍又驚又喜，歐陽靖則分享和日本丈夫文化差異大，常為瑣事吵架。

歐陽靖透露，和丈夫住在一起後第一次大吵竟是為了晚上洗衣，「他覺得我很笨，很不懂禮貌」，她跟同是外配的姊妹群組求助，得到的解答都是日本人晚上不洗衣服，要洗只能隔天凌晨定4點的鬧鐘起來洗衣，歐陽靖覺得太委屈，便回頭向母親抱怨。

譚艾珍後來想到一招替女兒出氣，趁RK來台灣時故意晚上洗衣，又指著鄰居強調台灣每一家都是晚上洗衣服，「你說晚上不能洗衣服，你是怕衣服掛在外面會卡到陰嗎？」RK見此後來摸摸鼻子改過，歐陽靖也大讚「媽媽牌」真好用。

(中時新聞網)