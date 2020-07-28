一個謎題30年無人能解開，你知道是什麼嗎？就是矗立在美國中情局（CIA）總部廣場的雕像「Kryptos」。這座雕像自1990年完成至今，上面刻載了4段密碼，其中有3段已經破解完成，其中第4段至今尚無人能破解，甚至針對雕像前後給出了兩次提示。最近，雕像的創作者美國藝術家山朋（Jim Sanborn）釋出了第三次，也是最後一次的提示。

這個名為「Kryptos」的雕像，是由美國藝術家山朋於80年代受命完成的，由於他不擅長數學、也不擅長密碼學，所以他找到與前CIA密碼中心主席沙伊特（Ed Scheidt）協助，最終兩人通力合作完成這座雕像，這是一座銅製的屏風，高12英呎、寬20英呎，上面佈滿英文字母，山朋純手工製作，在上面拼製了近2000個字母，該雕像順利的在1990年11月3日揭幕。

這個雕像上面刻載有4段密碼，根據《CNN》的報導，前3段密碼的破譯文為：

第一段為「在微影和無光之間存有幻覺的微妙之處。」

第二段為「這怎麼有可能完全隱形呢？他們用了地球磁場，收集到的資訊傳送到地底無人知的地點。蘭利（CIA 總部所在地）知道謎底嗎？他們應該知道：謎底就埋在某處。誰知道真正的地點呢？只有 WW（當時的CIA局長William H. Webster名字縮寫）。」

第三段為「慢慢地，擋住門洞下方的瓦礫遺跡被移走了，我用顫抖的雙手在左上角挖了個小洞，接著將洞口又挖大一點。我把蠟燭塞進去查看，來自墓穴的熱氣讓火苗閃爍，墓穴的細節從薄霧後現身，你能看到些什麼嗎？」

有密碼學家發現，「Kryptos」前兩段的密碼分別運用到「置換單字字母」（把apple拼成opple）、「錯亂字母排序」（把apple拼成ppale）。而最後一段密碼至今無人能破解，山朋曾在2010年、柏林圍牆倒塌20周年時給出第一次，表示該段密碼第64~69個字母表示柏林（Berlin）。2014年時又給出第二次提示，提到第70~74個字母代表時鐘（Clock）。如今他也給出第三次、也是最後一次的提示，他解釋第 26~34 個字母代表東北方（Northeast）。

現年74歲的山朋已經守護著「Kryptos」的秘密長達30年，也有不少熱衷於破譯密碼的愛好者跑到山朋家詢問他們的破解結果，為此，山朋也設計了一個eMail投稿制度，你可以將覺得可能的答案寄給他，並且匯款50美元到指定帳戶，他就會盡量在一周內回覆你答案是否正確。山朋最後也對媒體解釋，其實這4段密碼還能組成一個謎題，構成作品的銅雕、花崗岩石板、木頭、水池都會成為最終謎題的一部份。

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(中時新聞網)