樹林警分局三多派出所警方於(昨) 26日20時執行巡邏勤務，接獲一名計程車司機報案表示，發現一名疑似走失男性兒童堅持該名司機載送返家，警方到場詢問後得知該名為兒童自行離家，進一步了解該名兒童患有自閉症等身心障礙情形，故無法向警方清楚表達其年籍資料及家人聯絡方式，警方將該名兒童護送返所後，並迅速通知其母親至派出所領回。

當時警員馬宗慶、楊逸帆等2員執行轄內巡邏勤務，接獲計程車司機報案稱於新北市樹林區保安街二段與光華街口，有男童不斷向他敲車門表示想請司機幫忙載送返家，警方向男童詢問相關身分資料，發現無法完整表達情緒有些許激動，且該名男童不願乘坐警方巡邏車，警方只好現場攔停計程車，請司機幫忙將男童載送至三多派出，警方駕駛巡邏車緊跟在計程車後方，抵達派出所後車資亦由警方支付，經查詢本所110報案系統發現，一名母親報案稱其孩童自行離家不知去向需要警方協尋，遂致電婦人查證後得知該名男童就是其所要幫忙協尋之孩童，故將該名男童帶返至母親身邊。

該男童母親至所後稱，當時出門買晚餐，想說應該很快就會返家，又為單親家庭，故疏忽將該名男童獨自留家，但其男童患有自閉症等全面發展遲緩症狀，領有身心障礙證明手冊故未有良好的表達能力，無法清楚告知司機回家地址及家人聯絡方式，其母親表示非常感謝警察迅速到場，且平安將該男童返回至母親身邊。

(中時 )