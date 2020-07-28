今（28）日資金湧入半導體產業，讓台積電和聯電雙雙漲停，帶動台股大漲400多點，讓台灣加權指數一舉衝破13,000點，截至目前9點17分，聯電開盤漲停鎖死，短短兩個交易日已經兩根漲停。明（29）日將由本土晶圓代工二哥聯電開法說會，提出下半年的營運展望及上季獲利，深受市場關注，也將會牽動半導體族群後續的走勢。

周三舉行法說會的晶圓代工大廠聯電，第 2 季營收來到 443.86 億元，較第一季增加 5.01%，改寫歷史新高紀錄，來自宅經濟需求爆發，聯電接獲許多上游IC設計廠的急單，導致6吋及12吋晶圓廠產能供不應求，市場盛傳「現在已很難拿到聯電的產能」，一甩4月下旬法說會，聯電警告下半年前景受疫情因素影響的不確定性，客戶砍單風險增加。

日系外資也認同聯電股價被低估，認為具有以下幾大利多，包含受惠於美國對華為的禁令有轉單機會、28 奈米成熟製程占比明顯拉升，帶動每股盈餘（EPS）的增加，以及與美光官司傷害有限，將聯電評等提升至買進，目標價從17元調高到25元。

台灣半導體族群本周可謂熱鬧非凡，接續上演法說會，從星期二開始的砷化鉀晶圓製造大廠穩懋，星期三有旺宏、本土晶圓代工二哥聯電，星期五壓軸的IC設計龍頭聯發科，成為本周最紅族群。

(中時新聞網)