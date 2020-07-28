今年3月舉行的國民黨主席補選，江啟臣拿到8萬4860票、得票率68.80%，大勝拿下3萬8483票，得票率31.20%的前副主席郝龍斌。然而，江啟臣在黨務改革以及論文門事件的處理引來許多議論，使其連任黨魁之路陷入危機。台北市議員游淑慧則表示，誰來當黨主席都需要時間、都需要眾人幫忙，如果嘴吃嘴嫌、指責對方，國民黨永遠會在原地打轉。

游淑慧在臉書指出，在野黨扮演的是監督執政者的角色，民意代表扮演的也是監督執政者的工作，所以她極少提及黨內事務和問題。游提及，2014年前她都在公務機關，只用選票支持，但卻不曾加入政黨，到國民黨智庫開始服務後，開始看到國民黨的問題，但同時更了解國民黨對台灣的貢獻跟重要，希望盡一己之力，參與這個黨的再生和前進。

在這個過程中，游淑慧協助郝龍斌參與兩次黨主席選舉，但最後結果，一次由吳敦義主席勝出，一次由江啟臣主席勝出。對於這樣的結果，會不會對選舉結果失望，游坦言略有失落，但仍要提起腳步往前走。她說每一個時段，因為國民黨所面對的不同問題，所以黨員都會把不同期待和需求投射在候選人身上，2017期待重返執政，所以選擇吳敦義主席；2020渴望世代交替，所以支持江啟臣主席。誰勝出都是黨員集體意志選擇，要做是尊重、接受並且為了黨一起拚。

游淑慧提及，上次投票前，她就在說審慎決定後，大家要一起陪著新任黨主席往前衝，不要期待速效速成，更不要不斷在希望和失望中快速起伏，誰來當都需要時間，誰來當都需要眾人幫忙，如果嘴吃嘴嫌、指責對方，國民黨永遠會在原地打轉。她真心期待大家能讓國民黨更好，而更好的國民黨也能讓台灣更好。

(中時新聞網)