據《福州日報》報導，福建省人民醫院篩查出一名從大連市輸入的新冠病毒無症狀感染者遲ＯＯ，並宣佈福州已進入戰時狀態。到目前為止，與遲ＯＯ的密切接觸者達上千人，均已進行核酸檢測，已經出爐的檢測報告均為陰性，其餘正在檢測中。

報導稱，25日福建省人民醫院網路舉報一例，大連市輸入的新冠病毒無症狀感染者遲ＯＯ。接到疫情報告後，按照省市兩級黨委，政府的統一部署，在省衛健委指導下，省、市、區三級衛生健康行政部門和疾控機構，連夜組織專業人員召開疫情會商會，部署開展流行病學調查，對相關人員進行採樣檢測。

接到疫情報告後，福建省、福州市主要領導高度重視，親自研究部署福州市新冠肺炎防控工作應急指揮部，第一時間召集相關部門和縣區採取各項處置措施，兵分兩路追溯疫情傳染源，要求各縣市區即刻進入戰時狀態。按照行動要快、力度要大態度要堅決的原則，以最堅決的態度，最果斷的措施守住各自轄區，確保不出現紕漏和差錯。

各縣市區和市直屬相關部門也迅速行動起來，全面採取各項處置措施，包括繼續嚴格把控機場、火車站、汽車站等進入福建的關口。對來自大連、烏魯木齊等中高風險地區的旅客，按規定採取健康管理措施。對7月5日之後，大連、烏魯木齊等中高風險地區來蓉人員進行摸排登記，全部進行核酸檢測等措施。截至7月27日，一共對1495人採樣核酸檢測，其中604人檢測結果為陰性。其餘正在檢測。

具體情況分別是：

一、遲ＯＯ的密切接觸者，25人（其中，福州高新區24人，倉山區1人）檢測結果均為陰性。

二、遲ＯＯ工作、生活的建築工地及周邊居民取樣297人，檢測結果均為陰性。

三、遲ＯＯ在飛機、大巴、公車等交通工具的一般接觸者461人，其中138人檢測結果均為陰性。其餘正在檢測。

四、遲ＯＯ在晉安區、台江區、鼓樓區相關場所的一般接觸者712人，其中144人檢測結果為陰性。其餘正在檢測。

近期，福州市衛健委還將適時公布最新摸排的遲ＯＯ接觸者核酸檢測結果。

【相關應急處置工作】

做好排查檢測，配合疾控機構人員，初步完成無症狀感染者遲ＯＯ的流行病學調查工作，確定密切接觸者之後，立即分批次送往區集中醫學隔離點執行14天集中隔離和流調備案。對遲ＯＯ工地的工友、管理人員及周邊飯店從業者等等，在核酸檢測結果均為陰性的情況下，執行14天居家隔離觀察和健康隨訪。同時舉一反三，進一步擴大核酸檢測人員範圍，確保「應檢盡檢、願檢盡檢」。

全面消殺到位。自26日8時起，對該工地進行一周停工整頓，協調福州市消毒站對遲ＯＯ工作所在的工地、活動板房（組合屋）、廁所及周邊環境開展全方位無死角消殺。截至27日18時，已消殺區域面積一萬一千餘平方米。

加強工地管控。強化對工地大門口的值班值守，封閉管理人員進出小區工地時需進行檢測，檢查八閩健康碼，確保不漏一人。

【福州市衛健委也提醒，遲ＯＯ活動軌跡相關的公衆採取如下防護措施】

一、請您暫時不要外出，即時與屬地社區或村委會聯繫，如有發熱、咳嗽等症狀，請由社區或村委會通知120救護車或乘坐私家車到醫院發熱門診就診。

二、請全程佩戴口罩，並主動告訴醫生，您可能與新冠病毒無症狀感染者接觸配合，做好醫學觀察。

(中時 )