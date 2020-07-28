今年上半年全球智慧型手機市場在新冠肺炎疫情影響下走疲，雖第二季來自中國大陸手機廠的出貨回溫彈升，並在全球比重提升至達近6成的新高，但外銷量則是年減了3成。研調機構預期，下半年陸廠手機出貨還將持續年減，部分台供應鏈亦將受累。

DIGITIMES Research調查指出，陸手機廠第二季在疫情獲得控制、供應鏈供貨恢復正常，加上其內銷市場在業者積極回補存貨、競推新機下，拉抬其整體出貨量較第一季有逾43％的彈升表現，增長至達1.57億支以上，亦拉升其在全球出貨比重從上季跌破5成、來到59.2％新高。

不過對比去年同期，其單季仍有逾15％的年減。DIGITIMES Research並預估，下半年陸手機廠單季出貨將分別季增7.6％及5.8％，達1.69億支及1.79億支，惟累計兩個季度出貨量仍將年減超過1成。

Counterpoint Research則指出，華為在受到美國主導的禁令影響下，海外銷售量急遽下跌，母市場中國成為其主要銷貨市場，第二季其在中國市場占比並來到46％新高，銷售額更有14％以上的年增長。

不過，法人也因此預估，光學龍頭台廠大立光對第三季的營運展望保守，除了蘋果新機iPhone 12系列還未進入拉貨高峰期外，來自陸系大客戶華為的拉貨力道趨緩也是主要因素之一。大立光先前已釋出客戶在第三季下修訂單訊息，預期7、8月的出貨動能將僅與6月相當。

另一方面，在華為大幅擴增5G 產品的銷售組合之際，Counterpoint Research調查顯示，第二季中國市場的5G手機滲透率已達33％，較第一季的16％大幅增長。其中，華為5G手機的比重就達6成之多，其次依序包括Vivo、OPPO及小米，這前四大品牌就吃下中國高達96％的5G手機市場份額。

DIGITIMES Research則認為，5G手機的滲透率在陸的明顯提升，主要係由於各業者競相爭取市占、壓低5G新機價格所致。除了華為有部分機款聚焦5G高階規格帶外，Vivo、OPPO及小米都以中階產品為主。

(工商 )