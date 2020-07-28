中國強推「港版國安法」後引發國際間一片撻伐，包含美國、英國、加拿大以及澳洲都宣布暫停對香港的引渡條例，如今紐西蘭副總理及外交大臣特斯（Winston Peters）也表示，不再相信香港司法獨立於中國，因此做出相同的決定，中止引渡條例。

綜合外媒報導，皮特斯說：「中國通過新的國家安全立法，已經削弱了法治原則，破壞了香港獨特地位一國兩制的框架，並違背了中國對國際社會所作的承諾。」正因如此，紐西蘭打算對此做出反制。

皮特斯繼續說：「作為回應的一部分，內閣決定中止紐西蘭與香港的引渡條例，紐西蘭再也不能相信香港的刑事司法系統完全獨立於中國。」此外，若中國未來表現出對一國兩制框架的堅持，紐西蘭表示，將會重新考慮這項決定。

由於「港版國安法」引起國際間的憂慮，紐西蘭也升級對香港的旅遊警示，同時將香港視為中國，軍事、民軍兩用的貨物和科技出口方面，採取相同的規範。

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(中時新聞網)