新冠肺炎疫情嚴峻，酒精和口罩瞬間成為民眾瘋搶的醫療物資，一度供不應求造成短缺。而日本疫情持續升溫，日本首相安倍晉三為造福國人，於4月1日開始發放給每戶家庭2片布口罩，目前發放作業已在6月結束；但安倍政府27日表示，未來將再以照護設施、幼稚園等為對象，發放8,000萬片布口罩。

根據《朝日新聞》報導，日本3月份因為新冠肺炎疫情爆發，造成口罩短缺，政府為了讓國民落實防疫措施，對全國超過5,000多萬戶家庭發放每戶各2片的布口罩，也被民眾戲稱為「安倍口罩」（Abenomask）；當時有人質疑，每戶僅「2個布口罩」該如何分配？安倍則回應稱，「洗一洗還能用」，又因在4月1日發放，遭酸是愚人節玩笑。

而因日本疫情蔓延嚴重，政府再編列約504億日圓的預算用來製作布口罩，未來將以照護設施、托兒所、幼稚園等為目標對象，預計將發放8,000萬片布口罩；然而，先前發給孕婦使用的口罩，因被爆出有發霉、夾雜蟲子等異物的狀況，承包業者一度回收布口罩進行檢驗，使「安倍口罩」的品質也被人打上問號，品管有待改進。

根據《EtToday》報導，日本厚生勞動省表示，未來將發放布口罩給保育所、幼稚園及安親班的職員，每人約7片的布口罩，以緩解市面上一罩難求的窘境。

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(中時新聞網)