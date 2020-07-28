台積電美國存託憑證(ADR)飆漲12%，護國神山台積電(2330)今上演大驚奇，連續第二天攻上漲停，早盤跳空大漲、衝上464元，再創新高價，後攻漲停466.5元開開關關，成交量佔比台股3成，也帶動台股攻上13031點，再寫歷史新高，另外，聯電(2303)亦攻上漲停23.85元鎖住。

台積電股價自7月初以來已上漲36%，不僅受惠於2020年第三季/全年財測優於預期，也因英特爾表明尋求代工夥伴為將來生產的選項之一，原因在於英特爾自家晶圓廠7奈米產品的良率提升進度不如預期，根據英特爾的產品佈局，法人預估，7奈米CPU委外代工的商機最快可能要到2022年才會浮現，但台積電仍具有提前向上反應空間。

台積電連續兩個交易日攻上漲停，也帶動台股攻上13031點歷史新高，同屬晶圓代工聯電也是連續兩天漲停，早盤攻上漲停23.85元鎖住。

(時報資訊)