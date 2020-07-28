美紓困計畫激勵，周一美國原油期貨續漲0.7%；美國共和黨公布規模約1兆美元的紓困案提議，將提供每人約1200 美元，相當於工資70%的額外失業救濟，其提案內容也即將與民主黨展開協商。

然而全球地緣政治風險升高對能源需求的影響為近期關注的重點，若中美兩國之間緊張局勢升級，有可能將吸引投資者轉向黃金和公債等避險資產，進而遠離原油期貨等風險較高的資產，但以近期價格帶量跌破短期均線前的行情來說，投資人仍樂觀以待，其中美國原油漲幅0.7%，倫敦原油漲幅0.2%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.31美元，報每桶41.60美元；8月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.25美元；8月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.27美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.07美元，報每桶43.41美元。(商品行情網)

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