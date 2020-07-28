《商情》獲利了結 周一馬來西亞棕櫚油跌近4％ 10:002020/07/28 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 獲利了結，周一馬來西亞棕櫚油跌近4%；因猜測棕櫚油產量將增加，促使周一投資者了結獲利，結束棕櫚油連續三日漲勢，下跌近4%。 日前因反聖嬰現象，使市場擔心棕櫚油產量下降，但有分析師指出，棕櫚油在第四季度產量、庫存都將增加，加上豆油價格下跌及馬幣上漲，進而使棕櫚油價格下跌。 終場10月份交割的棕櫚油下跌至2671馬幣或約4%（628.47美元）；大連期交所豆油下跌1.2％，棕櫚油持平。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #獲利了結 #馬來西亞 #跌近 #產量 也許您會感興趣 財經熱門新聞 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 美元崩至2年新低 美股大修正潮來臨？專家揭密 - 財經 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 財經 - 工商 台積電如何狂虐所有競爭對手？ 先進製程發展曝真相 - 財經 0056、00878選誰？6檔高股息ETF大比拚 專家力推這檔！ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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