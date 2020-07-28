獲利了結，周一馬來西亞棕櫚油跌近4%；因猜測棕櫚油產量將增加，促使周一投資者了結獲利，結束棕櫚油連續三日漲勢，下跌近4%。

日前因反聖嬰現象，使市場擔心棕櫚油產量下降，但有分析師指出，棕櫚油在第四季度產量、庫存都將增加，加上豆油價格下跌及馬幣上漲，進而使棕櫚油價格下跌。

終場10月份交割的棕櫚油下跌至2671馬幣或約4%（628.47美元）；大連期交所豆油下跌1.2％，棕櫚油持平。(商品行情網)

(時報資訊)