美國總統川普周一戴著口罩參訪位於北卡羅萊納州的富士軟片（Fujifilm）工廠，並表示年底前可能就有新冠肺炎疫苖可供接種，向這個搖擺州的選民展現其應對這場疫病的能力。

繼本月初提倡戴口罩是愛國行為後，這是川普第二次在公開場合戴上口罩，他在參訪位於莫里斯維爾市（Morrisville）的富士軟片工廠時，呼籲民眾要特別注意保持社交距離、保持嚴格的衛生習慣、避免人群聚集，並在適當時候戴上口罩，以防止疫情擴散。川普並表示有信心美國經濟將呈現V型復甦，並表示許多州政府應該重啟經濟。

富士軟片該廠正著手研發新冠狀病毒疫苖，川普宣布美國政府已提供該日本公司一筆2.65億美元合約，用於擴大生產疫苗產能，這是華府「Operation Warp Speed」疫苖極速開發計畫的一部分。受此激勵，富士軟片周二股價上漲3.22%。

稍早前，美國生技公司Moderna與美國政府發布聯合聲明，宣布將展開其新冠狀病毒候選疫苗最後的第三階段試驗，並獲得美國政府額外撥款4.72億美元進行疫苖研發。美國政府預期最快12月疫苗就能問世。

(時報資訊)