南韓現代汽車除了在電動車領域努力對抗強敵特斯拉之外，該公司亦為氫燃料電池車的早期投資者。

現代汽車在接受路透專訪時指出，該公司新規畫兩條電動車生產線，其一在明年投入，其二在2024年。現代汽車自五月以來已與三星、樂金和SK集團舉行一系列會議，主要為確保電池和電子元件的供應。現代汽車指出，與韓國的電池供應商合作將有效「擴大」其電動車生產，但未明述生產線預計擴大情形。

現代汽車領導人曾在7月14日指出將目標2025年一年賣100萬輛電動車，全球市占率要達10%。而去年現代汽車生產了8萬6434輛電動車，優於福斯汽車的7萬3278輛，落後於特斯拉的36萬7500輛。

另外，與豐田和Nikola一樣，現代亦為氫燃料車的早期支持者，在2013年製造出業界首輛量產的氫燃料電池車Tucson Fuel Cell。2018年則推出NEXO。而由於技術仍存在問題，去年全球僅賣出7707輛氫燃料車，相較之下電動車則在全球賣出168萬輛。

發展出南韓首輛電動車的現代研發長李賢順(Lee Hyun-soon音譯)曾指出，電動車在電池成本高昂情形下顯得不切實際，而氫燃料車提供了「光明的」前景。然現代汽車計畫在2025年只推出兩款氫燃料車，而電動車將推出多達23款。

(時報資訊)