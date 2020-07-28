在北京報復休士頓領使館遭閉門下，美駐成都領使館於27日上午10點停止運作。兩國外交戰升級，讓台灣女婿、美駐成都總領事林傑偉意外捲入風波，在美駐成都領事館閉館後仍特別拍攝影片感謝當地人民；而他的夫人、台灣作家莊祖宜個人臉書也因外交風波湧入大批網友留言，表示對於個人言論遭到各種解讀感到遺憾，不過自己並非嫁給美國國務院，也感謝先生與政府從不干預個人言論發表。

據美媒《美國之音》報導，林傑偉（Jim Mullinax）也在推特上表示，作為美國駐成都總領事，很榮幸能建立雙邊關係，為貴州、重慶、雲南、四川和西藏的兩億餘人民提供服務，每天都在為數以千計的大陸學子和旅客發簽證，尋找促進兩國間互利貿易的機會，未來會想念大陸西南地區的人民，以及已建立的友誼。

莊祖宜也在個人臉書上表示，結婚十四年以來隨著丈夫四海為家，成都在過去兩年半裡確確實實讓她感受到心靈的歸屬，「這裡的人民開明樂天、嗜吃酖美、勤奮好學，正是我嚮往的模樣。在成都我交到了知心朋友，吃遍了大街小巷，讀書做菜歌唱談笑，回想起來真是麻辣鮮香的神仙日子，恐怕再難複製」。

這陣子讓大家操心了，我來報個平安。 我7/21發文後隔天美國即宣布關閉中國駐休士頓領館，當時我就恍然大悟，了解Jim必須留守成都應對突發狀況。我很慶幸他沒有在我和孩子的苦苦央求下堅持提早返美，不然之後面對關閉成都美領館的消息，我想他會愧疚... 由莊祖宜發佈於 2020年7月27日 星期一

莊祖宜也指出，領事館內由美陸員工共同開闢的菜園也要拆除，讓許多同事感到不捨，「據說好多人都哭了」；不過，在先生未來30天內完成撤離期間處利照顧當地員工的離職撫卹後，最晚8月底一家可以團聚，並感謝每一位加油打氣的朋友與讀者們。

(中時新聞網)