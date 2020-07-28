高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁論文遭爆抄襲，篇幅多達96％，23日突然宣布放棄中山大學碩士學位，並對於爭議表示歉意，但論文已重傷國民黨聲望，更讓高雄選情岌岌可危。對此，有藍委指出，李眉蓁在處理論文事件過程中荒腔走板，完全不受控制，黨主席江啟臣完全被李眉蓁害了。

李眉蓁陷入論文風波時，起先態度強硬，更指「蔡英文總統先回應論文，我再依相同標準回應」，一度傳出是黨中央授意。然而據悉，國民黨祕書長李乾龍其實早就建議李眉蓁正式道歉，但地方輔選團隊內部意見紛歧不一。等到事件如滾雪球般越滾越大，李眉蓁才正式道歉、並宣布放棄碩士學位。

對此，《鏡週刊》批露，李眉蓁爆發論文爭議，原本黨中央建議李眉蓁打悲情牌道歉，但沒想到李眉蓁不受控，竟會牽扯前高雄市議長許崑源等人，導致風波持續擴大，雖然最後李眉蓁道歉，但不僅為時已晚，更將江啟臣拖下水。

《中國時報》也指出，李眉蓁參選時間被壓縮，因此競選團隊倉促成軍，猶如「拼裝車」，短時間內難以順利磨合，先前出包的爭取世運、丹丹漢堡皮蛋瘦肉粥、高雄Mojito版權問題，到現在論文風暴，都缺乏橫向聯繫，難以整合團隊走向所致。

(中時新聞網)