美國高通公司旗下子公司高通技術公司推出了適用於Android裝置最快速的商用充電技術高通Quick Charge 5，相較於前幾代產品，它啟用的全新電池技術、配件及安全性功能，能讓手機充電速度更快、效能更提升。Quick Charge 5為全球首款可支援智慧型手機100瓦以上充電功率的商用快速充電平台，僅需5分鐘，用戶便能將裝置從0%電量充電至50%。此外，Quick Charge 5也採用高通電池節能技術（Battery Saver）和全新高通智慧辨識配接器技術（Smart Identification of Adapter Capabilities），可實現無與倫比的效率，並幫助延長用戶裝置的電池壽命。

高通技術公司產品管理副總裁Ev Roach表示：「Quick Charge 5是高通最快速、最靈活的充電解決方案，可讓消費者長時間盡情使用手邊的裝置，無需擔心需要充電的問題。高通很自豪能擴展技術產品組合，並將100瓦以上的充電技術具體商用化。我們與製造商密切合作，共同打造業界領先的裝置，以滿足消費者對更沉浸和更便捷的行動體驗需求。」

與過去幾代產品相比，Quick Charge 5效能倍增，效率比Quick Charge 4高出70%，功率輸出比Quick Charge 1高出10倍。新一代解決方案支援2S電池和20伏特的功率輸出。

Quick Charge 5的充電速度比上一代產品快上四倍，樹立了充電性能新標竿。當Quick Charge 5替裝置快速充電時，還同時保持安全性；它納入12項獨立電壓、電流及溫度保護功能，包含輸入電壓達25伏特的USB輸入過電壓保護和超過30伏特的外部電源控制。此外，Quick Charge 5的運行溫度比前一代低了攝氏10度，同時支援雙通道／三通道充電（Dual／Triple Charge）技術、適應性輸入電壓、INOV4、高通電池節能技術（Battery Saver）和全新的高通智慧辨識配接器技術（Smart Identification of Adapter Capabilities），極大化的提升電力傳輸效率，增加了安全性，並幫助延長用戶裝置的電池壽命。

為打造最佳的Quick Charge 5效能，高通技術公司引進最新一代頂級電源管理IC（PMIC）－高通SMB1396和SMB1398。高通SMB1396和SMB1398支援1SnP和2SnP電池、有線及無線輸入路徑、以電源為主的適應性操作（三階降壓和DIV/2）以及可擴充性（採主次架構以提供更高功率），可提供高於98%的最大效率。最後，它們可支援超過20伏特的輸入電壓，以承載來自無線和有線電源的最高階功率。高通SMB1396 / SMB1398現已上市。

Quick Charge技術適用於1200多種行動裝置、配件與控制器，範圍從車用轉接頭至多功能擴充基座不等，並且整合手機及筆電充電生態系。Quick Charge 5可降階與Quick Charge 2.0、3.0、4, 4+，以及現行由高通Snapdragon行動平台支援的手機相容。此解決方案與過去45瓦的解決方案相同，可支援相同記憶體耗用量內的產品超過100瓦充電量的功能，用戶毋需額外購買不同裝置的Quick Charge認證配件。Quick Charge 5經過優化可運用USB-PD和Type-C技術，滿足未來Android的需求。此外，相容於USB Type-C協議等產業標準，有助於用戶享有Quick Charge 5原有的可擴充性，還可擴充至其他裝置。

Quick Charge 5目前正於客戶端試用，預計2020年第三季使用於商用裝置。Snapdragon 865、865 Plus和未來的頂級行動平台均可支援Quick Charge 5。

(科技)