李眉蓁6月宣傳海報中所穿的上衣，疑似含有「nothing」字樣。(擷取自李眉蓁臉書)

高雄市長補選國民黨參選人李眉蓁近日陷入不少風波！除了論文被爆抄襲外，前台中美國商會主席石東文發現，李眉蓁宣傳海報中所穿的上衣，疑似含有「nothing」字樣，引來議論。對此，李眉蓁競選總部發言人呂謦煒則回應表示，「nothing」也有可能代表「nothing impossible」，是很正面的意涵。

石東文日前發文表示，據現任黨主席江啟臣說法，黨內僅有3%黨員不到40歲，本身就是一個老人政黨，但也試圖吸引年輕的選民。不過石東文提及李眉蓁6月宣傳海報中，李眉蓁所穿的上衣字樣暗諷：「年輕選民看到圖中的『年輕』一詞想必會很興奮，並將選票投給國民黨，但我猜他們贏得年輕人青睞的真正決定性因素在於，高雄市長候選人T恤上的『nothing』字樣」。

對此，據《ETtoday新聞雲》報導，呂謦煒表示，李眉蓁當時定裝照尚未拍攝，因此拿舊照片出來用，即便衣服上寫的真的是「nothing」，也沒什麼意思，不必拿衣服上面的文字開玩笑。他也認為，「nothing」也可能代表「nothing impossible」，是很正面的意涵。

(中時新聞網)