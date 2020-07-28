台股護國神山台積電(2330)今天股價再創新高，激勵台股盤中站上「萬三」，台幣匯價亦向29.2元叩關。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，目前全球金融市場走向低利率，而台股長期殖利率高於4%，優於亞洲鄰近國家，加上外資對於台股不看淡，持續回補台股，加上台積電法說展望亮眼，可望加速外資回補台股權值股速度。再則，資金行情將持續推助台股，在後疫情時代，市場投資機會大於風險，現在上車還不晚。

台積電召開法說釋出正面訊息，不僅Q2稅後淨利不受疫情影響，創歷史新高之外，Q3將受惠於5G智慧型手機及高效能運算等應用需求暢旺，年營收年增率預估逾20%，顯見台積電先進製程仍維持領先地位，且市場需求龐大，已填補華為與海思產能缺口。

由於台積電佔台股權重逾2成，葉獻文認為這將不僅持續推升台股走勢，同時也將帶動一系列供應鏈營收成長的機會，更可望加快外資回補大型權值股的速度。

全球股市對於疫情利空反應已逐漸鈍化，且多項前瞻指標顯示經濟於第二季落底，下半年全球基本面及企業獲利可望逐季反轉，並且開始上修，保德信投信表示，若各國未再次封城或鎖國，風險性資產可望持續上揚。

此外，美國為提振經濟救市方案與規劃有望於本月底出爐，且歐元區復甦基金將通過，待短期波動修正後，預估7月底可望再推助台股創新高。

葉獻文表示，美國參眾議院1至1.5兆美元救市方案以及川普1兆美元基礎建設計畫可望於7月底出爐，另外歐元區7,500億歐元復甦基金近期可能審核通過，新一波資金蓄勢待發，預期7月底資金行情可望回復熱絡氣氛。

疫情重創股市以來，全球央行積極釋出資金推升股市，台股自3月低點上漲已逾4成。葉獻文指出，三大央行資產規模快速提升，將有利台股評價面提升，且評價面往往為落後反映，如2008年三大央行啟動QE，隔年2009年P/B評價快速由1倍提升至1.86倍，雖然目前台股P/B為1.7倍水準，但目前資金行情持續助威，且三大央行寬鬆規模更勝以往，預期將仍持續推升台股上漲機會。

(時報資訊)