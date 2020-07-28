美股周一全面揚升激勵，台股今日跳空上漲363.42點，開盤6分鐘左右，台積電(2330)直飆漲停板466.5元再創歷史近高，聯發科(2454)跟進大漲，鴻海(2317)急起直追，大型電子股齊發動攻勢，帶動指數衝破萬三，直達13031.7點，再度刷新歷史記錄，不過9:30分後，台積電打開漲停，賣壓開始出現，漲幅開始縮減為260~290餘點。分析指出，台股晨盤登上萬三，台積電漲停打開後賣壓湧現，指數漲幅開始收斂，必需觀察後市量能表現，若是失控反而需要擔心高檔震盪會加劇。若由台幣表現來看，仍然十分強勢，今日大幅升值2.77角，升破29.3元關卡。

盤面上，台積電開盤6分鐘衝上漲停466.5元，開盤30分鐘後，漲停打開，漲幅縮減至8%左右；聯電(2330)今日開盤跳空鎖在漲停板23.85元，開盤不到1小時，高達8.3萬漲排隊；聯發科(2454)也呈現高檔震盪局面，盤中由紅翻黑；生技股晨盤成為空方箭靶，在傳出有新增境外移入案例後，個股紛紛開始翻紅；晶電(2448)Q3營運拚回神，漲幅在7%以上；世界(5347)下半年接單暢旺，訂單能見度看到9月底，近日吸引法人偏多操作，晨盤急攻漲停，飆破百元並登天價103元。

台股創高，早盤台北外匯經紀公司新台幣匯價以29.49元開盤，升值1.7分，隨即在台股站上萬三的激勵下，新台幣最高匯價來到29.23元，勁揚2.77角。匯銀指出，美元指數此間偏弱，新台幣匯價不排除再挑戰高點29.2元。央行尾盤的調節力道恐將再加大。

分析師表示，台股這一兩天指數漲幅幾乎由強勢科技權值股貢獻，中小型傳產類股表現不如預期，短線台股科技、傳產走勢各自表述將會越來越明顯。短期內，台股盤面上將由科技股領漲，但國際情勢仍動盪，需慎防高檔震盪，不宜過度追高謹慎選股，不妨考慮長期趨勢布局，如自行車或遠端工作概念股等。

(時報資訊)