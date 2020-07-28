台中市長盧秀燕28日坐輪椅主持市政會議。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕28日恢復上班，主持市政會議。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕今天也以拄拐杖輔助行動，復原情況良好。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕說，大概未來這兩、三個月，可能都沒有辦法像一般人行走自如」，盧秀燕說，要請大家多多包涵。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕完成髖關節手術後，昨天順利拆線，拚市政為先，今天提早上工，上午九點半坐輪椅主持市政會議，她在會前受訪時表示，雖然傷口癒合程度比原來預期的好，但傷筋動骨一百天，這段時間可能包括用輪椅、用拐杖等輔助工具來幫助行走，不影響市府團隊拚市政的行動力。

盧秀燕今天提早上班，手術後經休養後，氣色佳，精神十足，原訂請假十天，提前一天回市府上班，一早就以輪椅代步，到市府主持市政會議，她感謝大家的關心，「因為有髖關節的老毛病，為了一勞永逸根本解決，所以接受醫生的建議進行手術」。

她表示，為避免勞師動眾，也因防疫期間，醫院對於探訪有管制規定，此外，不希望慰問時造成其他病人和他們本身的打擾，在之前都沒有對外宣布，未接受慰問，不過，「各界的關心我都收到了！謝謝大家的關心！」

盧秀燕指出，她在醫院住了一個禮拜左右，因為手術後傷口比原來預期恢復的快，傷口癒合比原來預期的狀況好，但俗話說傷筋動骨一百天的休養，所以，雖然傷口的癒合程度比原來預期的好，昨天去拆線了，現在還是不太方便行走。

「大概未來這兩、三個月，可能都沒有辦法像一般人行走自如」，盧秀燕說，要請大家多多包涵，這段時間可能包括用輪椅、用拐杖等等的輔助工具來幫助行走。

盧秀燕從十五日請假，原訂請假到廿九日，今天提早一天銷假上班，住院休養期間，她特別感謝市府團隊的副市長、祕書長、副祕書長、各局處首長和市府各單位同仁的辛苦。

媒體提問，環保團體八月八日將舉行抗空汙遊行，是否會參與？盧秀燕說，近期有些行程因行動不便，由其他團隊成員代勞，至於環保團體遊行則要視復原情況再作考量。

(中時 )