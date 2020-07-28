管理及財經金融業的先進，也是市場上多數人認知的「管理奇才」的前台銀人壽總經理邱華創，目前是亞太青年創新創業協會會長暨學界特聘教授，近期參訪國立中山大學，提出「中山．高」(中山大學+高雄)的發展方向，也就是國立中山大學加上高雄市既有的空、港、學、企皆具的特色與資源，再加上在地的大型龍頭國營事業，有良好的發展潛力機會，能讓年輕人及青創業者「逐資源而居」願意南漂。

邱華創不到40歲，即擔起外商金融公司總經理及台灣區投資長的角色。在各個職務上，屢創佳績，且擁有國際百強企業的閱歷，歷任多家全球巨型外資金融機構、台灣首富集團、政府國營及公股金融單位專業任用，擔任過投資長、策略長、董事、獨立董事、總經理、執行長等重要職務。

近期邱華創拜訪高雄國立中山大學校長鄭英耀、副校長黃義佑及該校其他教學資歷顯赫，學富五車，甚至「技富五車」的高手教授老師們。

邱華創表示，即使過去工作，常訪自身公司的南部據點或是公務參訪其他企業，但這次令人印象深刻的是，國立中山大學在技術研發面的talent(學校擁有優異的研發成員)很有競爭力，且其產業技術涵蓋面，極具特色且多元。尤其在擁有全球領先技術的同時，又尚能建立「專利布局」策略，在全球的「發明專利」上，同項產品可布局近40種不同層次及類型的IP及產品專利保護。

而另一個更令人印象深刻的則是鄭英耀，他站在國立中山大學及高雄在地的角度，多次表達，國立中山大學擁有非常優質且紮實的技術研發基礎，很有條件且非常期待能建立一個互利互惠共榮多贏的產學合作平台，協助台灣企業在國際上發展。

另外，鄭英耀對於政府更應該重視、更應該投入更多資源在南台灣，如何壯大年輕世代及青創業在南部的發展空間，讓高雄更受青睞矚目，更有義無反顧捨我其誰的抱負胸懷，搭配曾經擔任行政院南部聯合服務中心執行長的黃義佑，正、副校長勤於校務同時接地氣的勤政、勤耕精神與執行更是難能可貴。

邱華創強調，「中山．高」(中山大學+高雄)不發展也未免可惜了，也就是國立中山大學加上高雄市既有的空、港、學、企皆具的特色與資源，再加上在地的大型且具產業領導的龍頭國營事業，確實是有良好的發展潛力機會。

然而當前，金融產經及資本市場確實是企業經營發展的重要支柱，更可以是關鍵資源。而金融財經的資源，在北台灣金融財經領域，不論是產業人才、創投資金、互動交流平台等，可能都習以為常。

但邱華創發現，在南台灣卻似乎是需要鼓舞或鼓吹激發的相對貧瘠資源，若可更積極有效的逐漸改善目前所存在財經暨產經的北南失衡情況，營造資源改善後的財經青創產業綠洲，不但可以徹底改善南部青年的北漂，更有機會讓年輕人及青創業者「逐資源而居」，願意南漂，讓台灣整體發展更均衡，更能邁向全世界。

(工商 )