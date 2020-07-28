自稱「堀江町幫韋韋」的42歲葉姓男子，自去年6月間起鎖定萬華區養生館、按摩店，指示高姓、洪姓同夥按月強索保護費，若店家不從，就派人持道具槍到店內鬧事，就連疫情猖獗期間店家生意清淡也不放過，事後3人朋分保護費22萬多元。台北地檢署依3個恐嚇取財罪嫌起訴葉男3人。

警方是依組織犯罪罪嫌移送葉男8人，但檢方認定不構成組織犯罪，僅依恐嚇取財罪嫌起訴葉男3人，其餘5人予不起訴。

此外，檢方依據涉案人供詞，發現自稱「天道盟太陽會」成員的楊姓男子，也「跨區」到萬華向按摩店收保護費，而與葉男一夥衝突，後來雙方「喬」定由葉男一夥接手收保護費，天道盟楊男則退出。檢方已另案偵辦楊男涉嫌恐嚇取財罪犯行。

警方調查，堀江町幫在萬華經營賭場，因成員多數染毒入監服刑，有些大哥則身染重病，地盤陸續遭其他勢力併吞。葉男因地方上有許多新開的養生館、按摩店，竟萌生插乾股、收保護費想法，並派小弟騷擾店家。

起訴指出，去年6月24日，葉指示高男到新開幕的某男女健康館，向櫃台留下「崛江町韋韋」紙條，要求按月繳納保護費，不久得知該店已由天道盟太陽會成員楊男索取保護費，認對方侵犯地盤，雙方相約赴店家談判，高與洪男持道具槍到場威嚇，最後協議由高男取得收保護費權利，按月向店家收取1萬至1萬5000元，至今年3月共收取12萬7000元。

同一時間，高男又赴另家新開幕的休閒舒壓館，以插乾股方式強索保護費，店家遂按月交付8000元至1萬元給高，至今年3月共交付9萬4000元。另葉、高在去年向某SPA會館強索保護費，直至今年初店家因疫情結束營業為止。

(中時 )