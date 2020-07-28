人民幣兌美元中間價28日報6.9895，較上日7.0029，升134點或0.19％。

今日中間價較上日下午4時30分收報7.001，升115點。

在岸人民幣開盤漲21點，10：22報6.9908，漲56點，或0.08％。離岸人民幣報6.9906，漲73點或0.105％。

(工商 )

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