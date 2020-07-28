美國正就新一輪涉及一兆美元刺激經濟方案與國會商討，投資者憧憬可提振經濟，美股三大指數回升，道指收升過百點。港股28日開盤漲逾三百點。滬指開盤漲0.65％，深指漲1.01％。
恒指開盤漲339點，報24,942點，重上50日線（約24,653）。之後漲幅收斂，10：08報24,750.2點，漲146.94點或0.6％。國企指數開盤漲142點，報10,218點。
指標股部分，騰訊開盤漲2.9％，報535港元。友邦開盤漲1.7％，報73.65港元。美團開盤漲2.8％；阿里開盤漲2.1％。
上證指數開盤報3,226點，升20點或0.65％；10：13報3,220.65點，漲15.42點或0.48％。
深成指開盤報13,107點，升130點或1.01％；現報13,087.23點，漲110.36點或0.85％。
滬深300指數開盤報4,567點，升39點或0.87％；創業板指數開盤報2,668點，升36點或1.39％。
各類股幾乎全線上升，有色金屬股升逾2％；房地產、金融、化工、煤炭、鋼鐵、水泥、電力、石油股穩定；船舶製造、飛機製造股偏弱。
(工商 )
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