大型綠地向是房市指標之一，不但能提供重要生活機能，也因具備調節氣溫與空氣品質的功能深獲購屋族青睞。其中，都會區的開發密度過於密集，更使具備視野的住宅產品具備不俗的稀有性與保值性，包括寶輝、慶仁、富邦、忠泰、璞真等一級建商紛紛卡位綠地首排推案，備受矚目。

台中房仲業者分析指出，總價帶4,000萬以上的客層，通常都具有多筆房產，而這些企業主打拚了一輩子就是希望居住環境有極佳生活品質，且多半會指定公園300公尺內的物件；尤其具有大棟距優勢的產品詢問度更是熱絡，也因較具稀有性，相似物件選擇少，日後脫手也相對容易，為保值增值的首選標的。

其中，七期市政路豪宅新案「寶輝Sky Tower」，採SC純鋼骨結構建造，建築外觀續邀美國知名建築師Scott Johnson設計獨步的玻璃帷幕；產品主力70、90坪，更創造罕見豪宅高坪效，規劃90坪3套房、中西式內外廚，吸引不少企業主、自營商詢問。目前每周平均來客數達2、30組，甚至有家族一口氣買下多戶，上周已提前開工動土。

此外，七期南側指標建案「慶仁林境」近期進場，全案規劃地上17層、地下3層，規劃均質86坪，總戶數28戶的產品，總價4,700萬元起，全案以垂直綠化思維，打造360度外圓內方的橢圓形美學建築，戶戶享有層層覆綠的無限棟距景觀陽台，最近一周吸引20組以上預約來客，反應不俗。

(工商 )