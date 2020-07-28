「全民拔菜總部」總指揮盧朝財，被控在前年2月的反年金改革抗爭中阻礙救護車，致墜樓的退役上校繆德生延誤送醫死亡，涉嫌妨害公務等罪。台北地院審結，認為盧應無主觀犯意，今依罪嫌不足判他無罪。

繆德生生前參與多起反年改抗爭活動，2018年2月27日到立法院抗議，攀爬建築外牆想插旗，不慎踩空墜落，送醫急救後仍不治。

檢察官依據警方現場蒐證畫面，認為救護車遭盧朝財的「拔菜戰車」阻擋，經警方多次廣播，盧仍未移動車輛，或呼籲群眾讓道，救護車因此改由鎮江街側門進入立院，救護人員還得抬擔架爬樓梯來回，致延誤救醫，故依醫療法妨害執行救護業務、刑法妨害公務、強制等罪起訴盧。

北院開庭時，盧朝財否認犯行，辯稱「拔菜戰車」早在案發前1個多小時就停在現場聲援，並未刻意阻擋救護車；盧的委任律師則說，盧當時有想移動車輛，但前有其他車輛及路樹阻擋，後有群眾，移車速度很慢，幾乎是用抬車，當時警方也沒有幫忙開道。

(中時 )