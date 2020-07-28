林利豪大方按女友讚。（圖／翻攝自albertlin_512、lekimberleyy IG）

26歲陳芳語（Kimberley）過去曾參加《超級星光大道6》，並以〈愛你〉一曲走紅，今年5月她公開認戀《超級偶像》出身的林利豪（Albert），最近陳芳語在IG分享自己穿著前後開岔深V的性感泳衣照，大秀渾圓肉臀與雙半球，性感指數破表，林利豪也大方按讚互動，小倆口隔空放閃。

陳芳語2個月前鬆口與林立豪是「愛的進行式」，也強調不會落下工作，會努力在音樂事業上衝刺，她曾被爆與林利豪同遊美國，林拍攝《同居世代》時，她也被目擊前去探班，今年4月還一起合作單曲〈老大不小〉。

最近謝和弦在臉書貼出與外國女子合照，自曝過去一夜情經歷，照片中卻見陳芳語，氣得她自曝兩人過去已讀不回的對話紀錄，還回嗆批評網友：「根本沒有，講話小心一點」。最近她曬出在浴室自拍辣照，大尺度分享性感身材，林利豪也大方按讚，可見歷經風波，並未折損她與男友林利豪好感情。

(中時新聞網)