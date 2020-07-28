中美互關領事館，戰火竟意外延燒至美國駐成都總領事夫人、台灣美食作家莊祖宜。莊祖宜近日在微博的發文被放大解讀，慘遭「出征」。莊祖宜昨日透過臉書報平安，並對造成這樣風波感到遺憾，她稱「相信心地光明是看得見的，沒有必要刪改或關閉平台」。

莊祖宜為美國駐成都總領事林杰偉（Jim Mullinax）的夫人，育有兩子。莊既是外交官夫人，也是暢銷作家，此外，莊祖宜在成都社交圈極受歡迎，她常在大陸社群媒體發文，分享領事館生活。

莊祖宜7月1日分享一篇心情文章，被拿放大鏡檢視。莊祖宜描述，今年2月因疫情延燒，美國國務院要求外交人員家屬緊急撤回美國的情況，她寫道「我曾經一閃念，試想二戰前猶太人為了躲納粹而離開家是否就像這樣」，引發大陸網友質疑，認為以納粹的比喻並不恰當。

莊祖宜說首先說，「這陣子讓大家操心了，我來報個平安」，她表示，她在7月21日發文後隔天美國即宣布關閉中國駐休士頓領館，當時她就恍然大悟，了解Jim必須留守成都應對突發狀況。

她表示，「很慶幸他沒有在我和孩子的苦苦央求下堅持提早返美，不然之後面對關閉成都美領館的消息，我想他會愧疚終身」。

關閉成都美領館的消息確實後，莊祖宜說，首先想到的是領館裡一百多名的本地員工在一夜間失業了，接下來何去何從？ 此外，還有周三才從華盛頓起飛前往上海那班專機裡23位成都領館家屬，沒想到週五一抵達就得知領館即將關閉，驚愕失措可想而知。

她稱，「或許因為兩國博弈太虛幻，很多人把焦點放在總領事夫婦身上，而我們何嘗不只是數百個被影響到的家庭裡的其中一個？」

對於大陸網友「出征」，她表示，「近日社交媒體上謠言滿天飛，我過去的各種分享被翻來倒去的解讀，一些直率到堪稱莽撞的用字遣字自己看了也很遺憾，但我相信心地光明是看得見的，沒有必要刪改或關閉平台」。

她還指出，其實很慶幸她先生和美國政府從來不干涉也不理會她個人的言論發表，「因為我不是公務員，不代表美國政府也不參與官方事物（除了吃飯宴客），理當有自由抒發個人想法，若有任何不當也由我個人全權負責。畢竟我只嫁給了我先生，沒有嫁給美國國務院。」

她也談到對成都的懷念，表示成都在過去兩年半裡確確實實讓她感受到心靈的歸屬，在成都她交到了知心朋友，吃遍了大街小巷，讀書做菜歌唱談笑，回想起來真是麻辣鮮香的神仙日子，恐怕再難複製，也因此百般不捨。

她還透露美方撤離的過程，表示總領事館人員本來加急訂了一個橫幅布條，上面寫著「感謝成都 1985-2020」，預備降旗後掛在大門口，可惜最終無法成事。

她最後說，35年的交流從此步入歷史，而我們只是洪流裡的泥沙，絲毫無力挽回那麼多值得珍惜的人事物，「2020年大家都過得太辛苦，但總有一天會雨過天晴，期待重逢！」

(旺報 )