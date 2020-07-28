警方還在車中發現一包塑帶，不排除可能涉嫌其他暴力情事，也將一併調查。(吳建輝攝)

員林偵查隊副隊長蕭家亮表示，目前全案已訊問完畢，並將劉嫌依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。(吳建輝攝)

撿到槍？彰化縣警察局員林分局偵查隊日前接獲線報，鎖定彰化員林山腳路劉姓毒販，警方連日佈線跟監，27日持搜索票前往劉嫌住處將其逮捕，卻意外在劉嫌所駕自小客車內，發現大量槍械，幸運一舉破獲，將劉嫌依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

暑假期間警方全力大掃蕩，彰化縣警察局員林分局執行安居專案，2個月前鎖定在員林市山腳路一帶販毒的劉姓犯嫌，持續蒐證跟監近2個月時間，27日在查緝過程中，在犯嫌的自小客車後車廂上，發現1支衝鋒槍、4把手槍、子彈124發及各式刀械等。

員林偵查隊副隊長蕭家亮表示，27日警方持搜索票前往劉姓犯嫌住處查緝，剛好嫌犯搭乘１輛白色自小客車返回家中，當時警方蜂擁而上將嫌犯壓制，查獲1級毒品海洛因0.62克、及混合性毒品0.82克。

蕭家亮說，查緝過程中在劉姓犯嫌自駕的白色租賃自小客車後車廂內，發現衝鋒槍、手槍及各式刀械，劉嫌雖供稱該車輛為友人所有他並不知情，但警方不採信；目前全案已訊問完畢，並將劉嫌依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

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(中時 )