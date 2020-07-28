陳學聖臉書。（摘自陳學聖臉書）

針對公視董事會日前通過4年預算高達新台幣58億「109年發展國際傳播數位計畫」一事，前藍委陳學聖表示，先搞定華視，再來談大外宣吧！

公視將於明年成立國際英語影音平台，但計畫卻未獲董事會審查，遭外界質疑該平台恐成政府大外宣管道。公視董事會昨（27）日舉行臨時會，針對國際平台計畫程序爭議及是否通過計畫做出表決，最終以11:4通過4年預算高達新台幣58億「109年發展國際傳播數位計畫」。但公視總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉及新聞部經理蘇啟禎同時提出請辭，引發各界關注。

對此，陳學聖在臉書發文抨擊，「民進黨政府準備四年花58億搞大外宣，我很懷疑」！連區區一個華視都搞不好，讓人如何相信民進黨政府有能力！過去每回審公廣集團預算，都為華視抱屈。華視曾經是影視圈綜藝王國，有最好的頻道位置，但是自從2006年成為公廣集團一份子，就一直被擺爛。關鍵在於華視定位不清，不公不民，變成四不像。到去年預算解凍時，前文化部長鄭麗君都還信誓旦旦，向他保證已完成研究，作好購回民股的準備。

陳學聖感嘆，現鄭麗君已離職，承諾也飛了，新部長又來搞一個58億大預算，是要玩什麼飛機？真的不懂，不只華視，包括客家台、原民台、台語台，過去都在族群意識、政治正確情況下，一一成立，但成立後又如何？是有了露出空間，但是沒有足夠預算支持，沒有好的露出準備，露出又有什麼意義？都是小朋友，都無法轉大人，收視率就是最好的說明。

陳學聖強調，所以如果民進黨政府不能有完整的說明，這回他代表國民黨要審查新任公視董事，就不會那麼容易過關！58億不可以打水漂，是可以作很多事的！

(中時新聞網)