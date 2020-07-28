美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，下半年5G出貨動能強勁，且將一路延續到2021年、2022年，故將聯發科目標價由750元調升到800元、維持加碼評等。

美系外資指出，預計在5G和ASIC(客製化晶片)的帶動下，聯發科下半年營運強勁，在5G普及率不斷提高的帶動下，聯發科天璣800、天璣720系列將帶來更明顯的貢獻，加上華為的拉貨，估計聯發科2020年5G晶片組將出貨4800萬套，第三季增幅度為20%；另外，根據調查顯示，聯發科的供應鏈目前仍然相當緊張，需求依舊大於供給，此狀況將延續到第四季，將聯發科目標價由750元調升到800元、維持加碼評等。

美系外資指出，隨著5G智慧手機價格更加親民，將有利於聯發科持續擴大5G市場，預計即使非大陸市場也將採用5G，此外，美國對華為的制裁下，聯發科有機會成為海思禁售令下的受益者，看好聯發科5G晶片出貨量明後年快速成長至1.95億套、3.12億套。

(時報資訊)