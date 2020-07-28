英特爾在宣布7奈米製程量產受阻後展開科技團隊的大洗牌，除了將主要科技部門分為五個小組之外，亦宣布解除首席工程師倫杜欽塔拉（Murthy Renduchintala）職務。

周一英特爾股價下挫2.02%，收在49.57美元。

英特爾宣布將重組科技、系統架構與客戶團隊，該團隊的新領導人將直接向執行長史旺（Bob Swan）負責。已在英特爾24年的老將凱勒赫（Ann Kelleher）將領導7奈米與5奈米晶片製程開發。

上周英特爾宣布7奈米晶片製程的量產將延後6個月，為了維持產品的競爭力，英特爾將不得不擴大委外生產。史旺去年11月向投資人表示，英特爾的7奈米製程將在2021年初趕上對手，如今因該製程開發受阻而被迫改口。

倫杜欽塔拉在2015年加入英特爾，在遭到撤職前擔任英特爾龐大科技團隊的總裁，也是公認為執行長史旺的接班人。他曾擔任高通公司的執行副總，且自2018年4月以來一直是全球最大管理咨詢公司Accenture的董事會成員。

(時報資訊)