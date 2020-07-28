華爾街本周即將揭露的亞馬遜、蘋果、Alphabet和臉書等重磅財報，昨晚美股三大指數齊漲，科技、材料股領先所有產業，地產股亦表現優異。尖牙股漲幅居冠，皆逾1%，騰訊收購搜狗消息頻傳，搜狗大漲48%。台積電ADR領軍大漲，費半指數衝高逾3%。

美國科技股連日拉高，富達投顧分析正面利多有3，首先是白宮幕僚長透露美將在本周發佈疫情新療法及疫苗細節，為確診破400萬人的噩耗帶來好轉希望；其次是6月耐久財新訂單高於預期月增7.3%，連續第二個月成長，受惠經濟重啟，汽車零組件、金屬機械通訊需求增長，還有國會兩黨加快新刺激措施商討，有望直接發放美國公民每人1200美元補助金。

以全球資金流向來看，上周全球股市盤勢籠罩在疫苗生產喜訊頻傳、歐美企業獲利好壞差半、歐盟復甦基金達成共識、美中外交衝突升高、科技股短期漲勢過快，股價偏高，風險趨避意識抬頭等多空消息夾雜下，全球股市普遍收黑。

富達投顧分析，上周整體股票型基金轉為小幅賣超3.8億美元。其中又以美國股票型基金賣超最大，淨流出逾32億美元，逆勢買超居冠的是，南向資金買超港股近20億美元，其次為全球股票型基金，買超逾16億美元，亞太區股票型基金連續兩周排行第三，買超近12億美元。

(時報資訊)