日本北海道驚傳風俗店600人疑似中鏢事件，而染疫原因竟是風俗店女子不願消毒乳頭所致，此消息傳到台灣，迅速引起大量討論。對此，網路觀察家朱學恒酸評，常噴酒精都會破皮了，他建議對來店男客使出絕招，以杜絕染疫之可能，底下網友聞言狂笑，「「她們沒來台灣取經才會染疫吧」。

日媒報導，日本北海道札幌知名的紅燈區「薄野」疑似爆發COVID-19的群聚感染，官方表示，北海道15日有13例確診，就有11例來自同一間風俗店，感染者包括業者、工作人員或客人。

據了解，當地風俗店中提供特別的「親乳頭」服務，但因店中女子不願用酒精消毒乳頭，以致有感染者舔了一位小姐，又有其他客人繼續吸吮，因此才擴大感染。現傳感染人數恐達600人，有 7成是到店消費不到30歲的男客。

風俗店女子不願意消毒，是因為不停對乳頭進行消毒，乳頭會變得乾燥，甚至變硬而破皮出血。對此，朱學恒在臉書上開玩笑說，他的手太常噴酒精都會破皮了。建議還是對酒客嘴巴噴就好，每舔一次噴一次。

朱學恒的神見解，立馬引來網友歪樓熱議，「其實，除了口罩，還要實名制領奶嘴才是！或者噴酒精！」、「病從口入呢」、「喝酒不就有消毒了嗎」、「要消毒啊，小朋友奶瓶都有消毒啊」、「台灣都沒事，應該有消毒過.」、「不是有喝酒嗎？是酒精濃度不夠吧！」、「到底為什麼台灣酒店沒中毒」、「所以台灣南波萬」、「她們沒來台灣取經才會染疫」、「真不愧是江湖第一毒藥」。

(中時新聞網)