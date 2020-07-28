高雄圖書館總館驚傳偷拍！有不肖網友躲男廁偷拍多名學生打手槍，還把無打馬賽克高清的影片發在推特上，戲稱高雄總圖「磁場特別」是手槍「聖地」，還暗示網友別檢舉，他的帳號吸引2.5萬人追蹤，無碼尻槍影片引來多人朝聖。警方則表示已積極介入調查，並加派人手巡邏。

據《ETtoday新聞雲》報導，日前有網友在推特上發現多段偷拍影片，畫面多是男性在廁所內打手槍自慰，且年紀多數是國高中生，還有不少仍身穿制服，而地點被網友眼熟出來就是高雄圖書館總館！才讓這起事件意外被曝光。

這名網友還在貼文上寫出戲謔的言詞，例如：「真想說我們可以一起撸嗎？」、「直男同學讀完書，躲在裡面擼槍，完美的大噴發」。影片畫面全是少年在廁所看片手淫，引來超多網友討論影片主角的手勢或尺寸，完全無人制止偷拍的行為，超級傻眼。

而對此，高市警方則表示，將全力追查PO文者的IP位置，並請圖書館加強館內巡邏，以防止類似事件再次發生。

(中時新聞網)