體育主播王博麟因為出眾外型，有著「小吳尊」的封號，看似桃花運相當旺的他，日前上節目透露有6、7年的時間，感情都呈現空窗狀態，不敢輕易戀愛的他，坦承和大學的一段戀情有關，當時還意外成為第三者。

王博麟日前上節目《單身行不行》，談到大學時談的一場姐弟戀，當時女友是咖啡廳的店員，長時間朝夕相處後成為男女朋友，沒想到交往一段時間後，接到一名男子來電表明是「女方的男友」，更放話要王博麟別再糾纏，對於意外介入別人感情感到相當傻眼，也讓王博麟趕緊向對方問清楚，這才得知原來女友不僅還有個交往對象，甚至已經是個人夫，對於自己成了「小三的小王」，坦誠相當傻眼。

王博麟上節目談昔日姐弟戀。（影片／Youtube)

這才讓王博麟意識到為何女友總是晚上才有空，還能逢年過節約見面，主要是「男朋友」這些時間必須回家陪老婆，但詫異的是女友並未想斬斷這段關係，在於兩人已經交往多年，咖啡廳工作也是男方給的，讓王博麟不禁自嘲「是墊檔湊時間」。

(中時新聞網)